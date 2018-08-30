Украинскому вратарю Лунину запретили играть под 99-м номером

Леганес, Испания, , 11:34 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Леганес» запретил украинскому вратарю Андрею Лунину выступать под 99-м номером. Об этом сообщает AS.

Как отмечает издание, игрокам первой команды клуба разрешено выступать только под номерами от 1 до 25. При этом за вратарями закреплены номера 1, 13 и 25.

При этом Лунина заявили как игрока молодёжной команды, но всё равно отказали в получении номера 99. Поскольку все «вратарские» номера, а также последующие 26-й, 27-й и 28-й заняты, то Лунину разрешили выступать под номером 29.

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Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из украинской «Зари» в июне текущего года и подписал долгосрочный 6-летний контракт с мадридским клубом. В «Реале» он стал только третьим вратарём.

В августе стало известно, что «Реал» отправил Лунина в аренду в «Леганес».

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