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Макарова обыграла Гёргес и вышла в третий круг US Open

Спорт

Матч завершился со счётом 7:6 (12:10), 6:3

Макарова обыграла Гёргес и вышла в третий круг US Open
Carine06
Екатерина Макарова

Нью-Йорк, США, 30 августа 2018, 11:23 — REGNUM  Российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над представительницей Германии Юлией Гёргес во втором круге Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 30 минут, завершился со счётом 7:6 (12:10), 6:3.

В третьем круге Макарова встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, которая обыграла американку Клэр Лью со счётом 6:3, 6:1.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 8 сентября.

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