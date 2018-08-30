УЕФА призвали разрешить матчи команд из РФ и Украины

Москва, , 10:53 — REGNUM Международная спортивная организация Sport for all направила в адрес Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письмо, в котором призвала разрешить играть друг с другом на крупных европейских турнирах российским и украинским клубам и сборным. Об этом пишут 30 августа «Известия».

По мнению организации, борющейся с проявлениями расизма и ксенофобии в футболе, встречи команд из России и Украины могут проходить без каких-либо эксцессов. По сведениям издания, инициативу Sport for all поддержали некоторые российские и украинские парламентарии.

«Недавний бой между российским боксером Муратом Гассиевым и украинским бойцом Александром Усиком в Москве показал, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере», — цитирует газета слова руководителя Sport for all Яниса Кузинса.

Напомним, решение не допускать встреч российских и украинских команд в еврокубках было принято УЕФА в 2014 году из соображений безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй заявил, что после победы Александра Усика над Муратом Гассиевым в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в Москве спортсмен из Украины должен был сделать некие «громкие политические заявления в логове врага».

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