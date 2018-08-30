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«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Марсьяля «Милану» и «Атлетико»

Спорт

Форвард хотел покинуть «МЮ» из-за конфликта с главным тренером Жозе Моуринью

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Марсьяля «Милану» и «Атлетико»
Fuguito
Антони Марсьяль

Манчестер, Великобритания, 30 августа 2018, 09:27 — REGNUM  «Манчестер Юнайтед» отказался продавать французского нападающего Антони Марсьяля «Милану» и мадридскому «Атлетико». Об этом сообщает Football Espana.

По информации издания, «Атлетико» и «Милан» направляли манкунианцам предложения о приобретении футболиста. Однако «красные дьяволы» ответили отказом.

Отмечается, что форвард хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с главным тренером Жозе Моуринью, который не давал ему достаточного количества игрового времени.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» разгромно проиграл «Тоттенхэму» со счётом 0:3.

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