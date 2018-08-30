Болельщики «Црвены Звезды» выбежали на поле после матча с «Зальцбургом»

Зальцбург, Австрия, , 09:16 — REGNUM Болельщики сербской «Црвены Звезды» выбежали на поле после окончания ответного матча с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург». Видео выложено на странице Casual Ultra в Twitter.

Сразу после финального свистка болельщики «Црвены Звезды» выскочили на поле с гостевого сектора. Они подбежали к футболистам своей команды, разделяя с ними радость от победы.

https://twitter.com/thecasualultra/status/1034911933340819456

Отметим, что «Црвена Звезда» пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. Ответный матч с «Зальцбургом» в гостях завершился со счётом 2:2.

В первом матче также была зафиксирована ничья — 0:0. Сербский клуб прошёл в групповой этап благодаря голам на чужом поле.

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