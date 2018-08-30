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Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

Спорт

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22

Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА
Цитата из м_ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Москва, 30 августа 2018, 08:45 — REGNUM  Вратарь московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте «армейцев».

Новое соглашение 32-летнего голкипера с командой будет рассчитано до конца сезона 2021/22.

Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За основной состав красно-синих он дебютировал в 2003 году.

В составе «армейцев» Акинфеев стал шестикратным чемпионом России, а также шесть раз выиграл Кубок России и семь раз — Суперкубок страны. Кроме того, в сезоне 2004/05 он выиграл Кубок УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года. А в 2018 году дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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