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«Зенит» может купить защитника «Нанта» за €5 млн

Спорт

«Нант» принял предложение «Зенита»

«Зенит» может купить защитника «Нанта» за €5 млн
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Санкт-Петербург, 30 августа 2018, 08:34 — REGNUM  Санкт-петербургский «Зенит» может купить защитника французского клуба «Нант» Лукаса Лиму. Об этом сообщает Ouest-France.

По информации издания, сумма сделки по трансферу игрока может составить €5 млн. При этом «Нант» принял предложение «Зенита».

Отметим, бразильский защитник перешёл в «Нант» летом 2016 года из португальского клуба «Арока» за €1 млн. В прошлом сезоне он провёл 36 матчей и забил три гола.

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