Геркус предсказал соперников «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов

Москва, , 08:28 — REGNUM Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал прогноз на результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению Геркуса, «Локомотиву» в качестве соперников по группе достанутся английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Шальке-04» и бельгийский «Брюгге».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стали известны все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов. «Локомотив» будет в первой корзине перед жеребьёвкой группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, жеребьёвка пройдёт в Монако 30 августа. Команды будут разделены на восемь групп — по четыре участника в каждой.

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