Четверг, 30 Августа 2018 года
08:52:17 МСК

Геркус предсказал соперников «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов

Спорт

По мнению Геркуса, «Локомотиву» попадутся «Манчестер Юнайтед», «Шальке-04» и «Брюгге»

Геркус предсказал соперников «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
Кто кого

Москва, 30 августа 2018, 08:28 — REGNUM  Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал прогноз на результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению Геркуса, «Локомотиву» в качестве соперников по группе достанутся английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Шальке-04» и бельгийский «Брюгге».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стали известны все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов. «Локомотив» будет в первой корзине перед жеребьёвкой группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, жеребьёвка пройдёт в Монако 30 августа. Команды будут разделены на восемь групп — по четыре участника в каждой.

Читайте также: Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить