Сёстры Уильямс сыграют между собой в третьем круге US Open

Нью-Йорк, США, , 08:02 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Германии Кариной Виттёфт во втором круге Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 8 минут, завершился со счётом 6:2, 6:2.

В третьем круге Уильямс встретится со своей сестрой — Винус Уильямс, которая обыграла итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:4, 7:5. Матч состоится 31 августа.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 8 сентября.

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