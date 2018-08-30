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Сёстры Уильямс сыграют между собой в третьем круге US Open

Спорт

Матч состоится 31 августа

Сёстры Уильямс сыграют между собой в третьем круге US Open
Julie Edgley
Серена и Винус Уильямс

Нью-Йорк, США, 30 августа 2018, 08:02 — REGNUM  Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Германии Кариной Виттёфт во втором круге Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 8 минут, завершился со счётом 6:2, 6:2.

В третьем круге Уильямс встретится со своей сестрой — Винус Уильямс, которая обыграла итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:4, 7:5. Матч состоится 31 августа.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 8 сентября.

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