Хавбек «Спартака» Куинси Промес готов к переходу в испанскую «Севилью»

Севилья, Испания, , 07:56 — REGNUM Полузащитник сборной Голландии и московского «Спартака» Куинси Промес в настоящее время практически завершил процедуру подготовки своего перехода в футбольный клуб «Севилья» (Испания). Об этом пишет газета Diario de Sevilla.

По сведениям издания, Промес находится в Испании, куда футболист прибыл для медицинского обследования перед трансфером в новый клуб.

Отмечается, что сделка по переходу 26-летнего полузащитника практически состоялась. По сведениям портала transfermarkt.com, «рыночная стоимость» хавбека на сегодняшний день составляет порядка €24 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа выяснилось, что футбольный клуб «Динамо» (Москва) подпишет контракт с полузащитником португальского клуба «Тондела» Мигелем Кардосу. В настоящее время спортсмен уже находится в Москве.

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