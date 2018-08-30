Хавбек «Спартака» Куинси Промес готов к переходу в испанскую «Севилью»

Севилья, Испания, 30 августа 2018, 07:56 — REGNUM Полузащитник сборной Голландии и московского «Спартака» Куинси Промес в настоящее время практически завершил процедуру подготовки своего перехода в футбольный клуб «Севилья» (Испания). Об этом пишет газета Diario de Sevilla.
По сведениям издания, Промес находится в Испании, куда футболист прибыл для медицинского обследования перед трансфером в новый клуб.
Отмечается, что сделка по переходу 26-летнего полузащитника практически состоялась. По сведениям портала transfermarkt.com, «рыночная стоимость» хавбека на сегодняшний день составляет порядка €24 млн.
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Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа выяснилось, что футбольный клуб «Динамо» (Москва) подпишет контракт с полузащитником португальского клуба «Тондела» Мигелем Кардосу. В настоящее время спортсмен уже находится в Москве.
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