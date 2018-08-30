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Надаль и Хачанов сыграют в третьем круге US Open

Спорт

Надаль обыграл Поспишила во втором круге

Надаль и Хачанов сыграют в третьем круге US Open
si.robi
Карен Хачанов

Нью-Йорк, США, 30 августа 2018, 07:19 — REGNUM  Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Канады Вашеком Поспишилом в первом круге Открытого чемпионата США — US Open. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Надаль пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, три ошибки на подаче и один реализованный брейк.

В третьем круге турнира Надаль встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым, который обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 7:5, 6:3, 6:3.

Напомним, в начале августа Надаль и Хачанов встречались в полуфинале турнира в Торонто. Тогда победу одержал испанский теннисист со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Читайте ранее в этом сюжете: Хачанов проиграл Надалю в полуфинале Masters в Торонто

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