Минспорта Татарии потратит 4,5 млн рублей на переподготовку

Казань, , 04:08 — REGNUM Министерство спорта Татарии, созданное в конце июня 2018 года, планирует потратить из республиканского бюджета свыше 4,5 млн рублей на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области физической культуры. Обучить планируется 247 человек. Объявлен аукцион на поиск исполнителя, который пройдёт 21 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 4 533 500 рублей. Услуги должны быть оказаны до 31 декабря 2018 года. Объем программы каждого курса повышения квалификации должен быть 108 академических часов.

«В качестве лекторов, для курса по направлению «физическая культура», обязательно привлечение профессорско-преподавательского состава ведущих вузов физической культуры и спорта с ученым званием и степенью не ниже «кандидат наук, доцент», тренеров с высшей квалификационной категорией, судей первой категории, представителей спортивных федераций, работников физической культуры и спорта. Для направления «менеджмент», обязательно привлечение профессорско-преподавательского состава, ведущих специалистов в области управления спортивными сооружениями, а так же директоров ДЮСШ и СДЮШОР Республики Татарстан», — уточняется в техзадании.

По итогам обучения заказчику предоставляют список специалистов завершивших обучение.

Задачей курсов является получение специалистами с высшим непрофильным образованием права ведения профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта в качестве инструкторов, инструкторов-методистов, тренеров в спортклубах, спортивных школах, а также повышение квалификации специалистов, в том числе административно управленческого состава.

Напомним, министерство спорта создали путём выделения из министерства по делам молодёжи и спорту в конце июня 2018 года. Главой спортивного ведомства остался Владимир Леонов, возглавлявший единое министерство. Делами молодёжи поручили заняться бывшего первого заместителя главы исполкома Казани Дамира Фаттахова.

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