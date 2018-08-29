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Футболисты Узбекистана извинились за поражение перед президентом НОК

Спорт

Сборная Узбекистана проиграла в четвертьфинале Азиатских игр команде Южной Корее

Футболисты Узбекистана извинились за поражение перед президентом НОК
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Болельщики Узбекистана

Ташкент, 29 августа 2018, 20:13 — REGNUM  Тренер и футболисты сборной Узбекистана записали видеообращение, в котором поблагодарили болельщиков и извинились перед президентом Национального олимпийского комитета Умидом Ахмаджановым. Видео опубликовано 28 августа на канале BBC Uzbek в Youtube.

Главный тренер сборной Равшан Хайдаров поблагодарил болельщиков и соотечественников за поддержку, а четыре футболиста молодежной сборной извинились перед Ахмаджановым, который также является первым вице-президентом ассоциации футбола Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа сборная Узбекистана по футболу проиграла в четвертьфинале Азиатских игр команде Южной Корее со счетом 4:3. Основное время матча закончилось ничьей. Однако в дополнительное время южнокорейцы заработали и реализовали пенальти.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан проиграл Южной Корее в четвертьфинале Азиады-2018 – футбол

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XVIII Азиатские игры-2018
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