Футболисты Узбекистана извинились за поражение перед президентом НОК

Ташкент, , 20:13 — REGNUM Тренер и футболисты сборной Узбекистана записали видеообращение, в котором поблагодарили болельщиков и извинились перед президентом Национального олимпийского комитета Умидом Ахмаджановым. Видео опубликовано 28 августа на канале BBC Uzbek в Youtube.

Главный тренер сборной Равшан Хайдаров поблагодарил болельщиков и соотечественников за поддержку, а четыре футболиста молодежной сборной извинились перед Ахмаджановым, который также является первым вице-президентом ассоциации футбола Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа сборная Узбекистана по футболу проиграла в четвертьфинале Азиатских игр команде Южной Корее со счетом 4:3. Основное время матча закончилось ничьей. Однако в дополнительное время южнокорейцы заработали и реализовали пенальти.

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