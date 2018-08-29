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На Азиатских играх Узбекистан поднялся на седьмое место

Спорт

Третье золото завоевала спортсменка Светлана Радзивиль

Джакарта, 29 августа 2018, 19:45 — REGNUM  В общем медальном зачете Азиатских игр в Индонезии сборная Узбекистана поднялась на седьмую строчку, сообщили 29 августа на официальном сайте Азиады-2018.

29 августа спортсмены из Узбекистана взяли три золотые медали. Третье золото завоевала спортсменка Светлана Радзивиль, которая установила рекорд Азиатских игр в прыжке в высоту — 1,96 метра. Серебряная медаль досталась спортсменке из Узбекистана Надии Дусановой, которая преодолела высоту 1,94 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа дзюдоист из Узбекистана Диёрбек Урозбоев стал чемпионом Азиатских игр, одолев соперника из Японии Тору Шишиме. В этот же день золото сборной принесла курашистка Дилдор Шерметова.

Читайте ранее в этом сюжете: Борцы из Узбекистана принесли сборной еще две золотые медали на Азиаде-2018

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XVIII Азиатские игры-2018
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