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Медики прокомментировали состояние казахстанского дзюдоиста

Спорт

У спортсмена было подозрение на перелом ребра

Джакарта, 29 августа 2018, 19:33 — REGNUM  Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, получивший травму во время поединка в четвертьфинале Азиатских игр, доставлен из больницы в атлетическую деревню, сообщает 29 августа издание Olympic. kz со ссылкой на главного врача команды по дзюдо Наталью Кудашову.

По её словам, после схватки у спортсмена было подозрение на травму ребра. В медицинском учреждении исключили перелом. Кудашова добавила, что медики сборной займутся восстановлением здоровья спортсмена.

Напомним, Елдос Сметов отказался от второй схватки в рамках четвертьфинала на Азиатских играх, тем самым было засчитано поражение. Борец также отказался от раунда, который мог бы предоставить право бороться за третье место.

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XVIII Азиатские игры-2018
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