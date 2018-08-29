Британский пловец проплыл вдоль всего пролива Ла-Манш

Лондон, , 19:04 — REGNUM Гражданин Великобритании Льюис Пью стал первым пловцом в истории, прошедшим вплавь по всей длине пролива Ла-Манш, 29 августа передает агентство Associated Press.

Общая продолжительность плавания от мыса Лэндс-Энд до Дувра составила 530 километров. Пловец, завершивший дистанцию под овации многочисленных зрителей на пляже Довера, чувствует себя хорошо.

Путешествие 48-летнего спортсмена вдоль Английского канала началось ещё 12 июля — дистанцию пловец преодолел за 49 дней. В среднем Пью проходил от 10 до 20 километров в сутки.

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