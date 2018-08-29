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Борцы из Узбекистана принесли сборной еще две золотые медали на Азиаде-2018

Спорт

Узбекистан занимает девятое место в общем медальном зачете

Джакарта, 29 августа 2018, 18:22 — REGNUM  Борец из Узбекистана Диёрбек Урозбоев стал чемпионом Азиатских игр в соревнования по дзюдо в весовой категории до 60 кг, сообщили 29 августа на официальном сайте Азидаы-2018.

В финальном поединке Урозбоев победил дзюдоиста из Японии Тору Шишиме. Победа принесла сборной Узбекистана десятую золотую медаль.

29 августа чемпионкой Азиатских игр также стала курашистка Дилдор Шерметова. В весовой категории до 63 кг спортсменка одолела представительницу Монголии Баярбат Басанжаргалгу.

Отметим, по состоянию на конец 29 августа Узбекистан занимает девятое место в общем медальном зачете. В копилке сборной 43 медали, в том числе 11 золотых, 16 серебряных и 16 бронзовых.

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XVIII Азиатские игры-2018
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