Экс-голкипер «Нью-Джерси» Бродо назначен на должность вице-президента клуба

Ньюарк, США, , 15:52 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» назначил бывшего голкипера команды Мартина Бродо на должность вице-президента по коммерческому развитию. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Бродо заявил, что назначение стало для него уникальной возможностью построить взаимоотношения в бизнесе и получить новый вызов в карьере.

Напомним, Бродо большую часть своей карьеры, с 1992 по 2014 год, провёл в «Нью-Джерси Дэвилз», с которым трижды выиграл Кубок Стэнли. После этого он на протяжении трёх сезонов выступал в составе «Сент-Луис Блюз».

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