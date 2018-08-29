Павел Погребняк стал игроком «Урала»

Екатеринбург, , 15:30 — REGNUM Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк стал игроком екатеринбургского «Урала». Об этом 29 августа сообщается на сайте клуба.

В новой команде Погребняк будет играть под 88-м номером. Срок соглашения не уточняется.

Напомним, Погребняк с 2007 по 2009 год выступал за «Зенит», с которым стал чемпионом России и выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе клуба «Тосно» Погребняк выиграл Кубок России.

Всего на клубном уровне Погребняк сыграл в 463 матчах и забил 144 гола. В составе сборной России на его счету восемь голов в 33 матчах.

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