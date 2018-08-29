Среда, 29 Августа 2018 года
15:36:44 МСК

Стивен Сигал задумал открыть в России школу айкидо

Спорт

Заявку на регистрацию бренда голливудский актёр уже подал

Москва, 29 августа 2018, 15:23 — REGNUM  Голливудский актёр, продюсер и сценарист Стивен Сигал может открыть в России школу айкидо. Мастер боевых искусств уже подал заявку на регистрацию бренда. Полное название — Aikido Ten Shin Dojo. Заявка поступила в Роспатент 24 августа.

Читайте также: Стивен Сигал зарегистрировал ИП в Подмосковье

«Сейчас многие пользуются этим брендом, не спросив его (Стивена Сигала — прим. ИА REGNUM ) разрешения, и он хочет положить этому конец», — пояснил представитель артиста Анар Рейбанд.

По его словам, которые цитирует агентство новостей «Москва», так как актёр сейчас живёт в Москве, то и первая школа может появиться, вероятнее всего, в столице.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданство РФ известный актёр Стивен Сигал получил в ноябре 2017 года. 4 августа 2018 года он был назначен спецпредставителем МИД России по вопросам гуманитарных отношений с США. Позднее Сигал зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в городе Электросталь Московской области. В качестве основной деятельности предпринимателя указаны звукозапись, издание музыкальной продукции, деятельность в области искусств и спорта, а также «зрелищно-развлекательная деятельность».

Также в сюжете: Стивену Сигалу очертили круг задач на посту спецпредставителя МИД РФ

Читайте ранее в этом сюжете: Стивен Сигал привязался к России как к родной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Стивен Сигал стал гражданином России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить