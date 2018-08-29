Стивен Сигал задумал открыть в России школу айкидо

Москва, , 15:23 — REGNUM Голливудский актёр, продюсер и сценарист Стивен Сигал может открыть в России школу айкидо. Мастер боевых искусств уже подал заявку на регистрацию бренда. Полное название — Aikido Ten Shin Dojo. Заявка поступила в Роспатент 24 августа.

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«Сейчас многие пользуются этим брендом, не спросив его (Стивена Сигала — прим. ИА REGNUM ) разрешения, и он хочет положить этому конец», — пояснил представитель артиста Анар Рейбанд.

По его словам, которые цитирует агентство новостей «Москва», так как актёр сейчас живёт в Москве, то и первая школа может появиться, вероятнее всего, в столице.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданство РФ известный актёр Стивен Сигал получил в ноябре 2017 года. 4 августа 2018 года он был назначен спецпредставителем МИД России по вопросам гуманитарных отношений с США. Позднее Сигал зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в городе Электросталь Московской области. В качестве основной деятельности предпринимателя указаны звукозапись, издание музыкальной продукции, деятельность в области искусств и спорта, а также «зрелищно-развлекательная деятельность».

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