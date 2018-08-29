Азиатские игры: Индонезия занимает четвертую позицию в медальном зачете

Джакарта, , 15:13 — REGNUM Индонезия прочно закрепилась на четвертой позиции в медальном зачете Азиатских игр — 2018, сообщает Antaranews.

Ближайший соперник Индонезии Иран, который находится на 5 месте, отстает на 10 золотых медалей.

Согласно медальному зачету, Индонезия в настоящее время завоевала 27 золотых медалей, 22 серебряных и 33 бронзовых. В то время как Иран обладает 17 золотыми медалями, 16 серебряными и 16 бронзовыми.

Разница между Индонезией и тройкой сильнейших довольно велика, а именно шесть золотых медалей. Однако есть шанс, что Индонезия сможет обогнать Южную Корею и занять 3 место в медальном зачете.

Между тем, первое место занимает Китай (100 золотых, 65 серебряных и 48 бронзовых), на втором месте Япония (47 золотых, 42 серебряных и 62 бронзовых), на третьем месте Южная Корея (33 золотых, 40 серебряных, и 48 бронзовых).

Напомним, Азиатские игры — 2018 продлятся до 2 сентября.

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