Британский велогонщик Кавендиш прервал карьеру из-за болезни

Лондон, , 14:19 — REGNUM Чемпион мира по велоспорту Марк Кавендиш принял решение прервать карьеру из-за болезни. Об этом сообщается на сайте команды Dimension Data.

Отмечается, что у Кавендиша врачи обнаружили вирус Эпштейна — Барр. Ему рекомендовано отдохнуть, чтобы полностью восстановиться. При этом в последние месяцы он тренировался и участвовал в соревнованиях, не зная о наличии вируса.

Напомним, Кавендиш становился победителем на этапах «Тур де Франс», «Вуэльты Испании» и «Джиро д'Италия», а также выигрывал золото на чемпионатах мира по велоспорту на шоссе и трэке.

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