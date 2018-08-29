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Британский велогонщик Кавендиш прервал карьеру из-за болезни

Спорт

Ему рекомендовано отдохнуть, чтобы полностью восстановиться

Британский велогонщик Кавендиш прервал карьеру из-за болезни
David Kusserow
Марк Кавендиш

Лондон, 29 августа 2018, 14:19 — REGNUM  Чемпион мира по велоспорту Марк Кавендиш принял решение прервать карьеру из-за болезни. Об этом сообщается на сайте команды Dimension Data.

Отмечается, что у Кавендиша врачи обнаружили вирус Эпштейна — Барр. Ему рекомендовано отдохнуть, чтобы полностью восстановиться. При этом в последние месяцы он тренировался и участвовал в соревнованиях, не зная о наличии вируса.

Напомним, Кавендиш становился победителем на этапах «Тур де Франс», «Вуэльты Испании» и «Джиро д'Италия», а также выигрывал золото на чемпионатах мира по велоспорту на шоссе и трэке.

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