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«Динамо» пополнит свой состав португальским полузащитником

Спорт

Кардосу подпишет с «Динамо» соглашение на четыре года

Москва, 29 августа 2018, 13:53 — REGNUM  Московское «Динамо» подпишет контракт с полузащитником португальского клуба «Тондела» Мигелем Кардосу. Об этом сообщает A Bola.

По информации издания, клубы достигли договоренности о сделке по трансферу игрока. В настоящее время футболист находится в Москве.

Предполагается, что 24-летний полузащитник подпишет с «Динамо» соглашение на четыре года. Официально об этом будет объявлено в пятницу.

Действующий контракт Кардосу с «Тонделой» рассчитан до лета 2019 года. За два сезона он сыграл за клуб 68 матчей, в которых забил девять голов.

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