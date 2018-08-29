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«Бавария» представила новую форму для Лиги чемпионов

Спорт

Новая экипировка клуба сделана из переработанного океанского пластика

«Бавария» представила новую форму для Лиги чемпионов
Jedimentat44
Пластик в океане

Мюнхен, Германия, 29 августа 2018, 12:59 — REGNUM  Мюнхенская «Бавария» представила новую форму, выполненную специально для выступления команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Новая экипировка клуба сделана из переработанного океанского пластика. Футболка выполнена в сером цвете.

https://twitter.com/FCBayern/status/1034713782768070656

Напомним, в стартовом туре сезона 2018/19 Бундеслиги «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» со счётом 3:1.

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