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Игнашевич о работе футбольных СМИ перед началом ЧМ-2018: «Одни эмоции»

Спорт

Сотрудники СМИ, которые пишут для болельщиков, должны «чувствовать свою ответственность»

Игнашевич о работе футбольных СМИ перед началом ЧМ-2018: «Одни эмоции»
Иллюстрация: Soccer.ru
Сергей Игнашевич

Москва, 29 августа 2018, 12:58 — REGNUM  Футбольные средства массовой информации (СМИ), унижавшие сборную России еще до начала чемпионата мира (ЧМ), себя дискредитировали. Об этом сообщил бывший футболист ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в интервью «Чемпионату».

По его словам, сотрудники СМИ, которые пишут для болельщиков, должны «чувствовать свою ответственность» и создавать «определенное настроение».

«А выходит, что журналисты — это те же болельщики, только с удостоверением в кармане, — сказал Игнашевич. — Аналитики — минимум, одни эмоции.»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборной России по футболу на ЧМ-2018 удалось не только впервые за последние десятки лет выйти из группы, но и дойти до ¼ финала.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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