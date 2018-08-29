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Мурат Гассиев пропустит полгода из-за травм

Спорт

Причиной долгого отсутствия стали требующие лечения травмы

Мурат Гассиев пропустит полгода из-за травм
Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США
Травмированный боксёр

Москва, 29 августа 2018, 12:42 — REGNUM  Российский боксёр Мурат Гассиев пропустит около полугода из-за травм. Об этом сообщает ESPN.

По словам тренера спортсмена Абеля Санчеса, причиной долгого отсутствия Гассиева на ринге стали требующие лечения травмы, а также необходимость реабилитации после операций на плече и носе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гассиев может быть прооперирован в связи с травмой левого плеча.

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Напомним, в июле Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финальном бое Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе.

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