Мурат Гассиев пропустит полгода из-за травм

Москва, , 12:42 — REGNUM Российский боксёр Мурат Гассиев пропустит около полугода из-за травм. Об этом сообщает ESPN.

По словам тренера спортсмена Абеля Санчеса, причиной долгого отсутствия Гассиева на ринге стали требующие лечения травмы, а также необходимость реабилитации после операций на плече и носе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гассиев может быть прооперирован в связи с травмой левого плеча.

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Напомним, в июле Гассиев проиграл украинцу Александру Усику в финальном бое Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе.

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