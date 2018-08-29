Моуринью может быть уволен, если «МЮ» проиграет «Бёрнли»

Манчестер, Великобритания, , 12:01 — REGNUM Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить главного тренера Жозе Моуринью, если команда проиграет «Бёрнли» в четвёртом туре Английской премьер-лиги. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, руководство клуба может принять решение об увольнении специалиста. В этом случае ему нужно будет выплатить €13 млн за досрочный разрыв контракта, который действует до 2019 года.

Отметим, что после поражения от «Тоттенхэма» появились слухи о возможном увольнении Моуринью. При этом в клубе отказались комментировать эту информацию.

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Как сообщало, «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» разгромно проиграл «Тоттенхэму» со счётом 0:3.

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