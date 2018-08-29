Ляказетт может покинуть «Арсенал»

Лондон, , 11:34 — REGNUM Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может покинуть клуб. Об этом сообщает Le10sport.

По информации издания, футболист начал рассматривать возможность перехода в другой клуб до закрытия летнего трансферного окна. Причиной стала возможность того, что он не будет попадать в стартовый состав команды при новом главном тренере Унаи Эмери.

Отмечается, что продажа Ляказетта маловероятна в этом году, потому что «Арсенал» просто не сможет приобрести замену для форварда в случае продажи.

Напомним, Ляказетт перешёл в «Арсенал» из «Лиона» летом 2017 года. Сумма трансфера составила €53 млн.

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