Роналду попросил «Ювентус» купить Марсело у «Реала»

Турин, Италия, , 11:09 — REGNUM Защитник мадридского «Реала» Марсело может перейти в «Ювентус» вслед за Криштиану Роналду. Об этом сообщает Don Balon.

По информации издания, португалец обратился к руководству «старой синьоры» с просьбой выкупить бразильца у «сливочных». По мнению Роналду, «Реал» может отпустить Марсело за €50 млн.

Отмечается, что главным препятствием перехода может стать президент «Реала» Флорентино Перес, который не хочет отпускать звёздных футболистов.

Напомним, в июле Криштиану Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус».

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