Среда, 29 Августа 2018 года
11:02:58 МСК

Агент: Яя Туре близок к подписанию контракта с клубом из Лондона

Спорт

Селюк написал, что это точно не «Вест Хэм» и не «Кристал Пэлас»

Агент: Яя Туре близок к подписанию контракта с клубом из Лондона
Цитата из м/ф «Как казаки в футбол играли». реж.Владимир Дахно. 1970. СССР
Футбол

Лондон, 29 августа 2018, 09:26 — REGNUM  Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре близок к подписанию контракта с клубом из Лондона. Об этом написал на своей странице в Twitter агент игрока Дмитрий Селюк.

«Яя Туре прошёл медосмотр в Лондоне. Он близок к подписанию нового контракта, — написал Селюк.

В какой именно клуб перейдёт Туре, не уточняется. Однако Селюк написал, что это точно не «Вест Хэм» и не «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось, что Туре заявил о своём желании играть в «Марселе». Но в клубе не были уверены в целесообразности приглашения игрока.

Напомним, Туре выступал в составе «Манчестер Сити» с 2010 по 2018 год. До этого он играл в «Барселоне» с 2008 по 2010 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-игрок «Манчестер Сити» Яя Туре заявил о желании играть в «Марселе»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить