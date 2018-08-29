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Защитник «Сибири» пропустит полтора месяца из-за травмы

Спорт

Логинов получил повреждение в игре предсезонного турнира с «Металлургом»

Новосибирск, 29 августа 2018, 09:03 — REGNUM  Защитник хоккейного клуба «Сибирь» Александр Логинов получил травму, из-за которой пропустит около полутора месяцев. Об этом 29 августа сообщается на сайте клуба.

Логинов получил повреждение верхней части тела в игре предсезонного турнира с магнитогорским «Металлургом», которая прошла 26 августа. Как отмечается в сообщении, медицинское обследование выявило необходимость оперативного вмешательства.

Напомним, в сезоне 2017/18 Логинов играл за уфимский «Салават Юлаев», в состве которого провёл 58 матчей и набрал 13 очков (5+8).

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