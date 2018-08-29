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«Янг Бойз» пробился в групповой этап Лиги чемпионов

Спорт

«Янг Бойз» одержал победу над загребским «Динамо» в раунде плей-офф

Загреб, 29 августа 2018, 08:42 — REGNUM  Швейцарский клуб «Янг Бойз» одержал победу над загребским «Динамо» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов завершился со счётом 2:1 в пользу швейцарского клуба.

Полузащитник «Динамо» Изет Хайрович открыл счёт на седьмой минуте. А на 64-й и 66-й минутах форвард «Янг Бойз» Гийом Оаро забил два мяча, оформив дубль.

Отметим, что загребское «Динамо» сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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