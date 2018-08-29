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Федерер начал US Open с победы над Нисиокой

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:4

Нью-Йорк, США, 29 августа 2018, 08:18 — REGNUM  Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой в первом круге Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 55 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:4.

Федерер 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре ошибки на подаче и один реализованный брейк.

Во втором круге Федерер встретится с представителем Франции Бенуа Пэром.

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