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Касаткина пробилась во второй круг US Open

Спорт

Касаткина обыграла Бабош со счётом 6:4, 5:7, 6:4

Нью-Йорк, США, 29 августа 2018, 07:48 — REGNUM  Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Венгрии Тимей Бабош в первом круге Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 2 часа 23 минуты, завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

Касаткина четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, шесть ошибок на подаче и 5 из 16 брейков.

Во втором круге Касаткина встретится с представительницей Белоруссии Александрой Саснович.

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