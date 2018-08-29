«Бавария» и «Чикаго Файр» провели прощальный матч Швайнштайгера

Мюнхен, Германия, , 07:38 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» и американский клуб «Чикаго Файр» провели прощальный матч полузащитника Бастиана Швайнштайгера. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».

Швайнштайгер провёл по одному тайму за каждую команду. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу «Баварии». Голами отметились Серж Гнабри, Сандро Вагнер, Арьен Роббен, а также сам Швайнштайгер.

В составе «Баварии» все футболисты играли под 31-м номером, под которым Швайнштайгер играл в составе мюнхенцев, а теперь выступает в «Чикаго Файр».

Напомним, Швайнштайгер является воспитанником «Баварии», за которую он играл с 2000 по 2015 год. После этого он два года провёл в «Манчестер Юнайтед». А в сезоне 2017/18 выступал за клуб MLS «Чикаго Файр».

В 2014 году Швайнштайгер в составе сборной Германии стал чемпионом мира.

Читайте также: Теннисистка Иванович и футболист Швайнштайгер стали родителями