Чемпион ОИ-1998 Кристиан Шенк: «Я сознательно употреблял допинг»

Берлин, , 07:29 — REGNUM В своей автобиографии немецкий легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1998 года в Сеуле Кристиан Шенк признался в употреблении запрещенных стимуляторов. Фрагменты книги атлета опубликовало издание Sport Bild.

По словам спортсмена, за обедом в тренировочном лагере в Болгарии члены сборной получали специальные таблетки, которые сами легкоатлеты называли Smarties. Шенк подчеркнул, что сначала они не догадывались о действующем веществе препарата, предполагая, что таблетки — всего лишь комплекс витаминов и микроэлементов.

В дальнейшем выяснилось, что таблетки являются одним из стимуляторов. Сам Шенк говорит, что сознательно употреблял вещество Орал-Туринабол, считая, что допинг выведет его на качественно новый уровень достижений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова заявила, что за время проведения чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Берлине легкоатлеты из России, выступавшие на турнире в нейтральном статусе, 21 раз сдавали допинг-пробы.

Читайте также: На ЧЕ-2018 по лёгкой атлетике атлеты из РФ сдавали допинг-тесты 21 раз