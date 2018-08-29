Среда, 29 Августа 2018 года
07:50:44 МСК

Шарапова вышла во второй круг US Open

Спорт

В первом круге Шарапова обыграла Патти Шнидер

Нью-Йорк, США, 29 августа 2018, 07:21 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Швейцарии Патти Шнидер в первом круге Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 1 час 50 минут, завершился со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Шарапова два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы две ошибки на подаче и 4 из 10 брейков.

Во втором круге Шарапова встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 8 сентября.

Читайте также: Звонарёва обыграла Блинкову в первом круге US Open

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить