Звонарёва обыграла Блинкову в первом круге US Open

Нью-Йорк, США, , 07:14 — REGNUM Российская теннисистка Вера Звонарёва одержала победу над соотечественницей Анной Блинковой в первом круге Открытого чемпионата США — US Open. Матч, продолжавшийся 2 часа 54 минуты, завершился со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 7:5.

Звонарёва два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету Блинковой три эйса, 11 ошибок на подаче и 4 из 13 брейков.

Во втором круге Звонарёва сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 8 сентября.

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