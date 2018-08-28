«Аякс» выбил «Динамо» (Киев) из розыгрыша Лиги Чемпионов

Киев, 28 августа 2018, 23:52 — REGNUM 28 августа на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между коллективами «Динамо"(Киев) и «Аякс» (Амстердам). Поединок завершился нулевой ничьей.
Статистика матча («Динамо"/"Аякс»)
Удары 5/27
Удары в створ ворот 1/5
Процент владения 46%/54%
Нарушения правил 10/11
Поданные угловые 5/7
По сумме двух встреч в финальную стадию Лиги Чемпионов прошел амстердамский «Аякс», обыгравший киевское «Динамо» со счетом 3:1 по сумме двух встреч (3:1, 0:0).
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Бойко, Пиварич, Бурда, Кадар, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Вербич, Цыганков, Супряга.
Запас: Бущан, Че Че, Морозюк, Шапаренко, Гармаш, Шабанов, Русин.
Главный тренер: Александр Хацкевич.
«Аякс»: Онана, де Лигт, Вебер, Мазрауи, Блинд, ван де Бек, Шене, де Йонг, Хунтелаар, Тадич, Зиеш.
Запас: Кристенсен, Нерес, Эйтинг, Лабьяд, Лампру, де Вит, Баккер.
Главный тренер: Эрик тен Хаг.
Бригада арбитров: Дамир Скомина | Юре Прапротник | Роберт Вукан | Славко Винчич.
Желтые карточки: Кендзера — 14, Зиеш — 34, Сидорчук — 54, Шапаренко — 71, Тадич — 87.
Не забитые пенальти: Тадич — 14.