«Аякс» выбил «Динамо» (Киев) из розыгрыша Лиги Чемпионов

Киев, , 23:52 — REGNUM 28 августа на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 2018/19 между коллективами «Динамо"(Киев) и «Аякс» (Амстердам). Поединок завершился нулевой ничьей.

Статистика матча («Динамо"/"Аякс»)

Удары 5/27

Удары в створ ворот 1/5

Процент владения 46%/54%

Нарушения правил 10/11

Поданные угловые 5/7

По сумме двух встреч в финальную стадию Лиги Чемпионов прошел амстердамский «Аякс», обыгравший киевское «Динамо» со счетом 3:1 по сумме двух встреч (3:1, 0:0).

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Бойко, Пиварич, Бурда, Кадар, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Вербич, Цыганков, Супряга.

Запас: Бущан, Че Че, Морозюк, Шапаренко, Гармаш, Шабанов, Русин.

Главный тренер: Александр Хацкевич.

«Аякс»: Онана, де Лигт, Вебер, Мазрауи, Блинд, ван де Бек, Шене, де Йонг, Хунтелаар, Тадич, Зиеш.

Запас: Кристенсен, Нерес, Эйтинг, Лабьяд, Лампру, де Вит, Баккер.

Главный тренер: Эрик тен Хаг.

Бригада арбитров: Дамир Скомина | Юре Прапротник | Роберт Вукан | Славко Винчич.

Желтые карточки: Кендзера — 14, Зиеш — 34, Сидорчук — 54, Шапаренко — 71, Тадич — 87.

Не забитые пенальти: Тадич — 14.