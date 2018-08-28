Курашисты из Узбекистана завоевали три золота на Азиатских играх

Джакарта, , 19:25 — REGNUM Борцы из Узбекистана по курашу (борьба на поясах) завоевали три золотые медали на Азиатских играх в Индонезии, сообщили 28 августа на сайте Азиады-2018.

В этом виде спорта от Узбекистана выступали шесть борцов, все они стали призерами и чемпионами Азиатских игр. Чемпионами стали: Мухсин Хисомиддинов — в весовой категории свыше 90 кг, Маруф Гайбуллоев — до 66 кг, Гульнора Сулайманова — до 52 кг.

Отметим, после побед курашистов сборная Узбекистана занимает девятое место в общем медальном зачете. Всего в копилке сборной 38 медалей, в том числе 9 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых.

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