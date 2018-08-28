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«Оренбург» взял в аренду у «Локомотива» форварда Галаджана

Спорт

Аренда рассчитана до конца сезона 2018/19

«Оренбург» взял в аренду у «Локомотива» форварда Галаджана
Иллюстрация: Soccer.ru
Артём Галаджан в составе «Локомотива»

Москва, 28 августа 2018, 16:03 — REGNUM  Футбольный клуб «Оренбург» взял в аренду Артёма Галаджана, форварда «Казанки», которая является фарм-клубом московского «Локомотива». Об этом сообщается на сайте «железнодорожников».

Футболист отправился в аренду в оренбургский клуб до конца сезона 2018/19.

Отметим, что в сезоне 2015/16 Галаджан стал лучшим бомбардиром и победителем молодёжного первенства России. На его счету было 17 забитых голов.

Напомним, «Оренбург» в данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После пяти туров на счету команды 10 очков.

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