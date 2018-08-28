УЕФА признал гол Роналду в ворота «Ювентуса» лучшим в сезоне 2017/18

Турин, Италия, , 15:51 — REGNUM Лучшим голом сезона 2017/18 в Европе признан мяч, забитый Криштиану Роналду в ворота туринского «Ювентуса». Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В голосовании приняли участие более 346 тыс. болельщиков. За гол Роналду проголосовали более 197 тыс. человек.

«Ювентус», в составе которого теперь выступает португалец, поздравил форварда с этим достижением. На странице в Twitter клуб опубликовал видео с голом и подписал: «Поздравляем, Криштиану! Премия за лучший гол сезона — твоя!».

https://twitter.com/juventusfcen/status/1034402277350670336

Напомним, Криштиану Роналду, выступавший за «Реал», забил гол «Ювентусу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ударом через себя. Летом текущего года он перешёл в туринский клуб.

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