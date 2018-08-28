На «Самара-Арене» восстановили электроснабжение

Самара, , 15:16 — REGNUM Электроснабжение стадиона «Самара-Арена» восстановлено. Об этом 28 августа сообщается на странице самарского клуба «Крылья Советов» в Twitter.

Отмечается, что подготовка к матчу шестого тура чемпионата России идёт в штатном режиме.

https://twitter.com/fckssamara/status/1034391456239308800

Напомним, 1 сентября на стадионе «Самара-Арена» пройдёт матч, в котором «Крылья Советов» примут махачкалинский «Анжи».

Ранее сообщалось, что на стадионе в Самаре отключили свет из-за того, что застройщик арены ПСО «Казань» не оплачивал электричество с начала 2018 года.

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