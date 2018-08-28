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Гимнастка из Казахстана принесла стране восьмое золото на Азиатских играх

Спорт

В общем медальном зачете сборная Казахстана занимает десятое место

Джакарта, 28 августа 2018, 14:54 — REGNUM  Гимнастка из Казахстана Алина Адильханова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на Азиатских играх в Индонезии, сообщили 28 августа на официальном сайте Азиады-2018.

Многоборье состояло из четырех видов гимнастических упражнений, по результатам которых Адильханова набрала 66,8 балла, принеся в копилку сборной Казахстана восьмую медаль. Второе место заняла гимнастка из Узбекистана Сабина Ташкенбаева, третье — китаянка Ятин Жао.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа гимнастки из Казахстана завоевали золотую медаль в командных соревнованиях на Азиатских играх. В общем медальном зачете сборная Казахстана занимает десятое место.

Читайте ранее в этом сюжете: Гимнастки принесли Казахстану седьмое золото на Азиатских играх

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XVIII Азиатские игры-2018
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