«Краснодар» увеличил вместимость стадиона на 48 мест

Краснодар, , 13:59 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» увеличил вместимость своего домашнего стадиона на 48 мест. Об этом 28 августа сообщается на странице клуба в Twitter.

Согласно сообщению, вместимость арены теперь составляет 34 350 мест.

«Теперь на домашних матчах нас будет ещё больше! И останавливаться мы не собираемся!» — говорится в сообщении.

https://twitter.com/FCKrasnodar/status/1034364385551110144

Напомним, футбольный клуб «Краснодар» был основан в 2008 году. Стадион клуба был построен в 2016 году.

Читайте также: «Краснодар» запретил посещать матчи болельщикам, бросавшим бутылки на поле