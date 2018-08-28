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«Краснодар» увеличил вместимость стадиона на 48 мест

Спорт

Теперь вместимость арены составляет 34 350 мест

«Краснодар» увеличил вместимость стадиона на 48 мест
Иллюстрация: Fc-zenit.ru
Стадион «Краснодар»

Краснодар, 28 августа 2018, 13:59 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар» увеличил вместимость своего домашнего стадиона на 48 мест. Об этом 28 августа сообщается на странице клуба в Twitter.

Согласно сообщению, вместимость арены теперь составляет 34 350 мест.

«Теперь на домашних матчах нас будет ещё больше! И останавливаться мы не собираемся!» — говорится в сообщении.

https://twitter.com/FCKrasnodar/status/1034364385551110144

Напомним, футбольный клуб «Краснодар» был основан в 2008 году. Стадион клуба был построен в 2016 году.

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