«Уфу» и «Рейнджерс» рассудит немецкая бригада арбитров

Уфа, , 13:27 — REGNUM Бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером обслужит ответный матч между «Уфой» и шотландским «Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному арбитру будут его соотечественники — лайнсмены Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн, а также четвёртый судья — Патрик Иттрих.

Напомним, ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Уфой» и «Рейнджерс» состоится 30 августа в Уфе. В первой игре победу одержали футболисты шотландского клуба счётом 1:0.

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