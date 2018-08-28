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«Уфу» и «Рейнджерс» рассудит немецкая бригада арбитров

Спорт

Матч состоится 30 августа в Уфе

«Уфу» и «Рейнджерс» рассудит немецкая бригада арбитров
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Стадион «Нефтяник»

Уфа, 28 августа 2018, 13:27 — REGNUM  Бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером обслужит ответный матч между «Уфой» и шотландским «Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному арбитру будут его соотечественники — лайнсмены Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн, а также четвёртый судья — Патрик Иттрих.

Напомним, ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Уфой» и «Рейнджерс» состоится 30 августа в Уфе. В первой игре победу одержали футболисты шотландского клуба счётом 1:0.

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