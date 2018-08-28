Руководство «Бордо» подтвердило, что Анри не возглавит команду

Бордо, Франция, , 12:59 — REGNUM Руководство клуба «Бордо» подтвердило, что Тьерри Анри не возглавит команду. Об этом сообщает France Presse.

Как заявил президент французского клуба Стефан Мартен, переговоры с Анри окончены.

Ранее сообщалось, что Анри отказался возглавить «Бордо», поскольку стороны не смогли договориться о зарплате специалиста и о трансферной политике клуба. Кроме него, команду могут возглавить Антонио Конте или Клаудио Раньери.

Напомним, ранее главный тренер Густаво Пойет был отстранён от работы с командой за критику руководства клуба из-за трансферной политики.

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