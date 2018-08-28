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Ответный матч «Зенита» с «Мольде» рассудит испанская бригада арбитров

Спорт

Матч состоится 30 августа в Норвегии

Санкт-Петербург, 28 августа 2018, 12:44 — REGNUM  Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро обслужит ответный матч между норвежским «Мольде» и санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному арбитру будут его соотечественники — лайнсмены Роберто Алонсо и Абраам Альварес, а также четвёртый арбитр — Хуан Мартинес.

Напомним, ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Мольде» и «Зенитом» состоится 30 августа в Норвегии. В первой игре победу одержали футболисты «Зенита» со счётом 3:1.

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