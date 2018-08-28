Олимпийский чемпион Шенк признался в употреблении допинга

Берлин, , 11:03 — REGNUM Немецкий легкоатлет Кристиан Шенк признался, что осознанно употреблял допинг. Этим 53-летний спортсмен поделился в своей автобиографии «Моя жизнь между гимном и адом», отрывки из которой опубликовало издание Sport Bild.

«Я принимал допинг, и я знал, что это делаю», — пишет Шенк. По его словам, в тренировочном лагере в Болгарии спортсменам давали таблетки с содержанием витаминов и минералов, которые они окрестили «смарти». Потребовалось не много времени, чтобы догадаться, что это был допинг. По признанию Шенка, он употреблял Орал-Туринабол.

Книга будет доступна публике с 3 сентября. Выступавший за ГДР Кристиан Шенк — чемпион по десятиборью летних Олимпийских игр в Сеуле 1988 года. Также среди его достижений золотая медаль чемпионата Европы 1990 года. В 1994 году он закончил спортивную карьеру.