Болт проведёт дебютный матч за «Сентрал Кост Маринерс» 31 августа

Госфорд, Австралия, , 10:44 — REGNUM Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт проведёт дебютный матч за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс» 31 августа. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Восьмикратный олимпийский чемпион выйдет на поле в составе команды в товарищеском матче с другим австралийским клубом «Сентрал Кост Селекшн». Планируется, что он сыграет 15−20 минут в концовке матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа Болт провёл свою первую тренировку в составе «Сентрал Кост Маринерс». До этого руководство клуба планировало устроить ему шестинедельный просмотр, чтобы принять взвешенное решение о включении в состав команды.

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