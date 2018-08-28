Вторник, 28 Августа 2018 года
12:08:02 МСК

Болт проведёт дебютный матч за «Сентрал Кост Маринерс» 31 августа

Спорт

Болт выйдет на поле в составе команды в товарищеском матче

Госфорд, Австралия, 28 августа 2018, 10:44 — REGNUM  Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт проведёт дебютный матч за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс» 31 августа. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Восьмикратный олимпийский чемпион выйдет на поле в составе команды в товарищеском матче с другим австралийским клубом «Сентрал Кост Селекшн». Планируется, что он сыграет 15−20 минут в концовке матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа Болт провёл свою первую тренировку в составе «Сентрал Кост Маринерс». До этого руководство клуба планировало устроить ему шестинедельный просмотр, чтобы принять взвешенное решение о включении в состав команды.

Читайте ранее в этом сюжете: Легкоатлет Усэйн Болт будет выступать за австралийский футбольный клуб

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить